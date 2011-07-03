FACUA informa
Boletín semanal número 140
03/07/2011
FACUA advierte que la luz ya ha subido este año 7,79 euros mensuales para el usuario medio
FACUA Sevilla firma un convenio con la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado
FACUA Málaga advierte sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas
Zoido echa a FACUA Sevilla del consejo de administración de Tussam y la veta en los del resto de empresas municipales
FACUA Málaga publica un estudio sobre los precios de los alimentos en origen y al consumidor
FACUA Madrid recomienda prudencia a los consumidores en el comienzo de las rebajas
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