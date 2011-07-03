FACUA informa

Boletín semanal número 140
03/07/2011

FACUA advierte que la luz ya ha subido este año 7,79 euros mensuales para el usuario medio

FACUA Sevilla firma un convenio con la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado

FACUA Málaga advierte sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas

Zoido echa a FACUA Sevilla del consejo de administración de Tussam y la veta en los del resto de empresas municipales

FACUA Málaga publica un estudio sobre los precios de los alimentos en origen y al consumidor

FACUA Madrid recomienda prudencia a los consumidores en el comienzo de las rebajas

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