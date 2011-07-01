FACUA advierte que la luz ya ha subido este año 7,79 euros mensuales para el usuario medio
Critica que el Gobierno continúe revisando la tarifa a partir de la opaca subasta del mercado de la generación, un sistema que resulta una auténtica pantomima en la que las grandes empresas del sector fijan a su antojo el precio del kWh.
FACUA.org
España-01/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción calcula que la subida de la luz aprobada por el Gobierno para este mes de julio aumentará la factura mensual del usuario medio en 1,02 euros (0,8235 más el 24,03% que representan los impuestos sobre la electricidad e IVA).
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