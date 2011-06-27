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FACUA Málaga publica un estudio sobre los precios de los alimentos en origen y al consumidor

Es el octavo realizado por la Asociación. Pone de manifiesto un incremento considerable de la carne con respecto al año anterior.

FACUA.org
Málaga-27/06/2011
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El presidente y el vocal de economía  de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Málaga-FACUA, Manuel Sánchez Vicioso y Antonio Ruiz Gómez, respectivamente, han presentado, el 22 de junio de 2011, el oc

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