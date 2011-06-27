FACUA Málaga publica un estudio sobre los precios de los alimentos en origen y al consumidor
Es el octavo realizado por la Asociación. Pone de manifiesto un incremento considerable de la carne con respecto al año anterior.
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Málaga-27/06/2011
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