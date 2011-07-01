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FACUA Málaga advierte sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas

La Asociación recuerda que en este periodo un producto tiene que cumplir todas las normas de calidad y etiquetado igual que en otra época del año.

FACUA.org
Málaga-01/07/2011
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FACUA Málaga recomienda a los consumidores valorar la necesidad real de la adquisición de los productos, su calidad y precio actual por encima de la sensación de ahorro que pueda representarles el porcentaje de descuento.

En este sentido, la organización aconse

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