FACUA Madrid recomienda prudencia a los consumidores en el comienzo de las rebajas
Desde la Asociación se insta a los consumidores a comprobar la relación entre la calidad y el precio de los productos, y valorar la necesidad real de compra.
FACUA.org
Madrid-27/06/2011
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Desde el día 21 de junio hasta el 21 de septiembre la temporada de rebajas se adelanta como cada año en la Comunidad de Madrid al resto de España. Esta etapa considerada como uno de los momentos más álgidos de consumo es dond