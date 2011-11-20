FACUA informa
Boletín semanal número 160
20/11/2011
FACUA Cádiz desarrolla un taller formativo sobre Internet y los menores
FACUA detecta diferencias de hasta el 428% en las tarifas del agua de 28 ciudades
FACUA denuncia el collar cuántico ante las autoridades sanitarias, el último fraude en productos seudomilagrosos para la salud
FACUA y Danone firman un convenio de colaboración
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía edita una guía con la colaboración de las federaciones de consumidores
Simulan una encuesta de satisfacción de YouTube para cobrar hasta 35,50 euros mensuales a los usuarios que facilitan su móvil
Endesa devuelve 1.100 euros a una socia de FACUA Córdoba tras irregularidades en más de veinte recibos
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