FACUA informa

Boletín semanal número 160
20/11/2011

FACUA Cádiz desarrolla un taller formativo sobre Internet y los menores

FACUA detecta diferencias de hasta el 428% en las tarifas del agua de 28 ciudades

FACUA denuncia el collar cuántico ante las autoridades sanitarias, el último fraude en productos seudomilagrosos para la salud

FACUA y Danone firman un convenio de colaboración

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía edita una guía con la colaboración de las federaciones de consumidores

Simulan una encuesta de satisfacción de YouTube para cobrar hasta 35,50 euros mensuales a los usuarios que facilitan su móvil

Endesa devuelve 1.100 euros a una socia de FACUA Córdoba tras irregularidades en más de veinte recibos

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