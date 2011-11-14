Endesa devuelve 1.100 euros a una socia de FACUA Córdoba tras irregularidades en más de veinte recibos
La empresa realizó un cambio de tarifa nocturna a discriminación horaria, pero no se modificó el contador, ni el cambio del reloj para así adecuarlo a las nuevas tarifas.
FACUA.org
Córdoba-14/11/2011
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Tras la reclamación de FACUA Córdoba, Endesa ha devuelto a una socia 1.099,75 euros por errores en veintiuna facturas al no aplicar correctamente sus tarifas de discriminación horaria. Las irregularidades se produjeron en las fa