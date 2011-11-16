FACUA denuncia el collar cuántico ante las autoridades sanitarias, el último fraude en productos seudomilagrosos para la salud
Por atribuirles propiedades como el aumento de la fuerza, la flexibilidad y la resistencia, y usar testimonios de famosos y supuestos médicos.
FACUA.org
España-16/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras las pulseras del equilibrio, el último fraude en productos seudomilagrosos para la salud es el collar cuántico. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades sanitarias a cuatro empresas que comercializan estos abalorios en España: Q-Link, Dalima