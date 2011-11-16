Nuestras accionesTras las pulseras del equilibrio

FACUA denuncia el collar cuántico ante las autoridades sanitarias, el último fraude en productos seudomilagrosos para la salud

Por atribuirles propiedades como el aumento de la fuerza, la flexibilidad y la resistencia, y usar testimonios de famosos y supuestos médicos.

FACUA.org
España-16/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras las pulseras del equilibrio, el último fraude en productos seudomilagrosos para la salud es el collar cuántico. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades sanitarias a cuatro empresas que comercializan estos abalorios en España: Q-Link, Dalima

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos