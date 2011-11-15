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Simulan una encuesta de satisfacción de YouTube para cobrar hasta 35,50 euros mensuales a los usuarios que facilitan su móvil

Utilizan un logotipo similar al del portal de vídeos de Google asegurando que pretende mejorar "la experiencia del usuario" con dos preguntas sobre el número de vídeos que se ven al mes y su publicidad.

FACUA.org
España-15/11/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a tres empresas que simulan realizar una encuesta de satisfacción de YouTube para cobrar hasta 35,50 euros mensuales a los usuarios que facilitan su número de móvil.

Un anuncio que puede verse en distintas págin

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