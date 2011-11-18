FACUA Cádiz desarrolla un taller formativo sobre Internet y los menores
En centros escolares, y con la colaboración con la Consejería de Salud y de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fedapa).
FACUA.org
Cádiz-18/11/2011
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FACUA Cádiz, con la colaboración de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, va a desarrollar, en todos los municipios de la provincia, un taller con el que pretende formar a los alumnos de educación primaria y a los responsables de éstos en e