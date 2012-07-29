FACUA informa

Boletín semanal número 196
29/07/2012

Constituida la delegación territorial de FACUA en Extremadura

FACUA Cádiz responsabiliza al Ayuntamiento de la huelga en la recogida de basuras

FACUA Córdoba considera bochornosa la resolución del caso de las entradas del Córdoba-Espanyol

Madrid hace pagar más de 300 euros por vacunar del neumococo mientras derrocha en sanidad privada

FACUA ve insultante que el Gobierno recurra al integrismo antiabortista como cortina de humo de la crisis

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