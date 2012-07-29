FACUA informa
Boletín semanal número 196
29/07/2012
Constituida la delegación territorial de FACUA en Extremadura
FACUA Cádiz responsabiliza al Ayuntamiento de la huelga en la recogida de basuras
FACUA Córdoba considera bochornosa la resolución del caso de las entradas del Córdoba-Espanyol
Madrid hace pagar más de 300 euros por vacunar del neumococo mientras derrocha en sanidad privada
FACUA ve insultante que el Gobierno recurra al integrismo antiabortista como cortina de humo de la crisis
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