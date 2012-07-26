FACUA Cádiz responsabiliza al Ayuntamiento de la huelga en la recogida de basuras
La asociación pide que, al igual que los sueldos de los trabajadores, también publicite los beneficios de la empresa concesionaria.
FACUA.org
Cádiz-26/07/2012
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FACUA Cádiz recuerda que el Ayuntamiento de esta ciudad es el verdadero responsable de la huelga de basuras que vuelve a padecerse en esta ciudad, dado que la prestación de este servicio es responsabilidad suya. La asociación recuerda que, desde hace años, reclama un