Madrid hace pagar más de 300 euros por vacunar del neumococo mientras derrocha en sanidad privada
En lugar de ahorrar, la medida provocará más gasto asistencial al aumentar las enfermedades derivadas de la supresión de la vacunación universal.
FACUA.org
Madrid-25/07/2012
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Imagen de la campaña 'Bebés superprotegidos', lanzada por la Comunidad de Madrid en 2006.
FACUA Madrid critica la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de eliminar la gratuidad de la vacuna del neumococo con la excusa del ahorro mientras derrocha financiando la sanidad privada.
Así, se obligará a pagar entre 234 y 312 euros a las famil