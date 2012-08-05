FACUA informa

Boletín semanal número 197
05/08/2012

FACUA alerta de estafas por Internet en anuncios de alquiler de viviendas para las vacaciones

Competencia multa a Sedigas y a la patronal de gases licuados con 1,4 millones por pactar precios

El 93% de los pasajeros cree que Fomento se desentiende de controlar los fraudes de las aerolíneas

FACUA firma un acuerdo de colaboración con la asociación de consumidores argentina Adelco

FACUA Jaén y OCO firman un convenio de colaboración

Sindicatos y organizaciones presentarán alegaciones a la modificación del reglamento del CESS

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