FACUA informa
Boletín semanal número 197
05/08/2012
FACUA alerta de estafas por Internet en anuncios de alquiler de viviendas para las vacaciones
Competencia multa a Sedigas y a la patronal de gases licuados con 1,4 millones por pactar precios
El 93% de los pasajeros cree que Fomento se desentiende de controlar los fraudes de las aerolíneas
FACUA firma un acuerdo de colaboración con la asociación de consumidores argentina Adelco
FACUA Jaén y OCO firman un convenio de colaboración
Sindicatos y organizaciones presentarán alegaciones a la modificación del reglamento del CESS
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio