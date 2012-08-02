Competencia multa a Sedigas y a la patronal de gases licuados con 1,4 millones por pactar precios
Por acordar y recomendar el precio de los servicios de inspecciones periódicas de instalaciones receptoras de gas natural y GLP, el alta, enganche y verificación de instalaciones de dichas instalaciones y el servicio de atención de urgencias.
FACUA.org
España-02/08/2012
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha multado a Sedigas y a la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) con un total de 1,4 millones de euros por acordar y recomendar el precio de los servicios de inspecciones periódicas de