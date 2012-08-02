El 93% de los pasajeros cree que Fomento se desentiende de controlar los fraudes de las aerolíneas
Ryanair es líder en abusos, según 7 de cada 10 usuarios. El 85% de los que reclaman ante cancelaciones o grandes retrasos no reciben las compensaciones exigidas.
FACUA.org
España-02/08/2012
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La compañía irlandesa Ryanair es la que incurre en mayor número de prácticas abusivas según el 71% de los consumidores, once puntos más que en la encuesta realizada por FACUA en 2011.
El 93% de los pasajeros considera que el Ministerio de Fomento no garantiza la protección de sus derechos al entender que sus controles sobre las irregularidades de las compañías aéreas son insuficientes (57%) o hay una ausencia absoluta de estos (36%).