Nuestras acciones4ª encuesta nacional sobre la calidad de las compañías aéreas

El 93% de los pasajeros cree que Fomento se desentiende de controlar los fraudes de las aerolíneas

Ryanair es líder en abusos, según 7 de cada 10 usuarios. El 85% de los que reclaman ante cancelaciones o grandes retrasos no reciben las compensaciones exigidas.

FACUA.org
España-02/08/2012
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El 93% de los pasajeros considera que el Ministerio de Fomento no garantiza la protección de sus derechos al entender que sus controles sobre las irregularidades de las compañías aéreas son insuficientes (57%) o hay una ausencia absoluta de estos (36%).

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