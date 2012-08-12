FACUA informa

Boletín semanal número 198
12/08/2012

Seguros Caser indemniza a una consumidora con 3.365,17 euros después de reclamar durante tres años

La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla traslada a FACUA su apoyo y solidaridad

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía apoya a FACUA

FACUA solicita al presidente de la Comisión Europea que intervenga ante su amenaza de ilegalización

FACUA pide a la Defensora del Pueblo que intervenga ante su amenaza de ilegalización

IU pide a Mato que cese a la secretaria general de Sanidad y Consumo por la "agresión" a FACUA

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública muestra su apoyo a FACUA

CCOO respalda a FACUA, amenazada de ilegalización por el Gobierno

UGT considera intolerables las amenazas del Gobierno a FACUA

UCA-UCE, contraria al expediente del INC contra FACUA

Al-Andalus manifiesta su apoyo a FACUA ante el requerimiento del Ministerio de Sanidad

Equo expresa su apoyo a FACUA y considera inadmisible el intento de chantaje por parte del Gobierno

CCOO de Andalucía respalda a FACUA y denuncia el acoso del Gobierno a las organizaciones sociales y sindicales

Sanidad pidió a FACUA su valoración del medicamentazo, pese a que ahora tacha de ilegal que opine

FACUA Córdoba advierte sobre publicidad fraudulenta de ofertas de trabajo en la provincia

El Gobierno amenaza a FACUA con ilegalizarla como asociación de consumidores

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