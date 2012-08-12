FACUA informa
Boletín semanal número 198
12/08/2012
Seguros Caser indemniza a una consumidora con 3.365,17 euros después de reclamar durante tres años
La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla traslada a FACUA su apoyo y solidaridad
El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía apoya a FACUA
FACUA solicita al presidente de la Comisión Europea que intervenga ante su amenaza de ilegalización
FACUA pide a la Defensora del Pueblo que intervenga ante su amenaza de ilegalización
IU pide a Mato que cese a la secretaria general de Sanidad y Consumo por la "agresión" a FACUA
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública muestra su apoyo a FACUA
CCOO respalda a FACUA, amenazada de ilegalización por el Gobierno
UGT considera intolerables las amenazas del Gobierno a FACUA
UCA-UCE, contraria al expediente del INC contra FACUA
Al-Andalus manifiesta su apoyo a FACUA ante el requerimiento del Ministerio de Sanidad
Equo expresa su apoyo a FACUA y considera inadmisible el intento de chantaje por parte del Gobierno
CCOO de Andalucía respalda a FACUA y denuncia el acoso del Gobierno a las organizaciones sociales y sindicales
Sanidad pidió a FACUA su valoración del medicamentazo, pese a que ahora tacha de ilegal que opine
FACUA Córdoba advierte sobre publicidad fraudulenta de ofertas de trabajo en la provincia
El Gobierno amenaza a FACUA con ilegalizarla como asociación de consumidores
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