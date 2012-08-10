Nuestras acciones

La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla traslada a FACUA su apoyo y solidaridad

Expresa su rechazo contra "estas intolerables amenazas, que atentan contra la libertad de expresión y ponen en cuestión los cimientos de nuestro Estado de Derecho".

FACUA.org
Sevilla-10/08/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, plataforma de más de veinticinco organizaciones sociales, ha trasladado a FACUA «su apoyo y solidaridad ante las inaceptables amenazas del INC y el Ministerio de Sanidad de excluiros del Registro de Asociaciones de Consumidores, e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos