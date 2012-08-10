La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla traslada a FACUA su apoyo y solidaridad
Expresa su rechazo contra "estas intolerables amenazas, que atentan contra la libertad de expresión y ponen en cuestión los cimientos de nuestro Estado de Derecho".
FACUA.org
Sevilla-10/08/2012
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Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, plataforma de más de veinticinco organizaciones sociales, ha trasladado a FACUA «su apoyo y solidaridad ante las inaceptables amenazas del INC y el Ministerio de Sanidad de excluiros del Registro de Asociaciones de Consumidores, e