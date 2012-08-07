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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública muestra su apoyo a FACUA

Considera "inaceptable y escandoloso" que el Ministerio de Sanidad quiera "castigarles" por ejercer su derecho a la discrepancia utilizando una política "intolerante, dictatorial y chantajista".

FACUA.org
España-07/08/2012
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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha mostrado su apoyo y solidaridad a FACUA y ha calificado de «inaceptable y escandoloso» que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igu

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