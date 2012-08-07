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Al-Andalus manifiesta su apoyo a FACUA ante el requerimiento del Ministerio de Sanidad

"Se está produciendo un ataque contra la libertad de opinión y el ejercicio de las funciones de todo el movimiento de consumidores en general", denuncia.

FACUA.org
Andalucía-07/08/2012
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Al-Andalus, la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, ante el conocimiento de la amenaza por parte del Gobierno a FACUA-Consumidores en Acción de ilegalizarla como asociación de consumidores, ha emitido un

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