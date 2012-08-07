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Sanidad pidió a FACUA su valoración del medicamentazo, pese a que ahora tacha de ilegal que opine

El Ministerio argumentó que la legislación obliga al Gobierno al trámite de audiencia de "los interesados" en este asunto, entre ellos las organizaciones de consumidores.

FACUA.org
España-07/08/2012
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pidió a FACUA el pasado julio su valoración sobre el medicamentazo con el argumento de que la legislación obliga al Gobierno al trámite de audiencia de «los interesados», entre ellos las organizaciones de

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