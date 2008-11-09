FACUA informa
Boletín semanal número 2
09/11/2008
FACUA considera un despropósito la propuesta de la CNE de subir la luz en enero un 31%
FACUA denuncia la emisión de un 'spot' de Asturiana por vulnerar la legislación que regula los contenidos publicitarios en televisión
FACUA y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía firman un convenio de colaboración
FACUA Sevilla detecta diferencias de hasta el 18% en el precio de un mismo coche tras comparar en varios concesionarios
Diferencias de hasta el 300% en los precios de tratamientos dentales en las ocho capitales andaluzas
El mismo tratamiento es hasta cinco veces más caro en función del dentista
FACUA considera que el aplazamiento del pago del 50% de determinadas hipotecas durante dos años tiene demasiadas limitaciones
Telefónica intentó cobrar a un usuario más de 1.200 llamadas que no había realizado
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