Nuestras acciones116 clínicas encuestadas

Diferencias de hasta el 300% en los precios de tratamientos dentales en las ocho capitales andaluzas

FACUA Andalucía ha evaluado los importes de limpiezas, empastes, endodoncias y extracciones.

FACUA.org
Andalucía-04/11/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha efectuado un estudio en 116 clínicas dentales de las ocho capitales de la Comunidad para analizar los precios de limpiezas, empastes, endodoncias y extracciones.

El análisis forma parte de un

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