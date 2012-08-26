FACUA informa

Boletín semanal número 200
26/08/2012

Armando del Río, Mónica Aragón y David Muro protagonizan una campaña de FACUA contra los precios abusivos de los carburantes

Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y le "sugiere" que "revise" sus campañas contra los recortes

Más de 60 artistas y periodistas promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'

Periodistas y artistas presentan este miércoles un manifiesto contra la ilegalización de FACUA, en defensa de la libertad de expresión

Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA

Un error del ministro Soria siembra la confusión entre los usuarios sobre la aplicación del nuevo IVA

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