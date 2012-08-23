Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y le "sugiere" que "revise" sus campañas contra los recortes
La Defensora del Pueblo da una respuesta carente de objetividad y neutralidad, totalmente impropia del cargo que ostenta.
FACUA.org
España-23/08/2012
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La Defensora del Pueblo ha eludido sus funciones rechazando la petición de amparo solicitada por FACUA-Consumidores en Acción ante su amenaza de ilegalización por criticar los recortes y la subida del IVA.
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