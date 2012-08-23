Nuestras accionesDefensora del Pueblo

Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y le "sugiere" que "revise" sus campañas contra los recortes

La Defensora del Pueblo da una respuesta carente de objetividad y neutralidad, totalmente impropia del cargo que ostenta.

FACUA.org
España-23/08/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Defensora del Pueblo ha eludido sus funciones rechazando la petición de amparo solicitada por FACUA-Consumidores en Acción ante su amenaza de ilegalización por criticar los recortes y la subida del IVA.

En su

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos