Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA

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Únete a FACUA ante la amenaza del Gobierno de España de ilegalizarla para que deje de valorar los recortes que está llevando a cabo en sanidad y educación públicas, entre otros asuntos.

FACUA.org
España-21/08/2012
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Ante la amenaza de ilegalizar a FACUA-Consumidores en Acción vertida por el Gobierno de España, con la que le exige que deje de expresar públicamente su opinión sobre los recortes que está llevando a cabo en la sanidad y la educación públicas, as&i

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