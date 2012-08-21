Periodistas y artistas presentan este miércoles un manifiesto contra la ilegalización de FACUA, en defensa de la libertad de expresión
Numerosas organizaciones ciudadanas, así como personajes relevantes de la cultura y el periodismo acudirán al acto para expresar su apoyo a la organización.
FACUA.org
España-21/08/2012
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Personajes relevantes de la cultura y el periodismo presentarán este miércoles 22 de agosto a un manifiesto contra la ilegalización de FACUA-Consumidores en Acción y en defensa de la libertad de expresión. El acto tendrá lugar a las 11.30 horas en la Sala