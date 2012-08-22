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Más de 60 artistas y periodistas promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'

Hoy finaliza el ultimatum dado por el Gobierno a la organización para que deje de expresar su opinión sobre los recortes en la educación y la sanidad pública y ante la subida del IVA.

FACUA.org
España-22/08/2012
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Más de sesenta artistas y periodistas promueven un manifiesto bajo el lema Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión, que los ciudadanos pueden firmar en la página web FACUA.org/somosfacua

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