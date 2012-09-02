FACUA informa

Boletín semanal número 201
02/09/2012

Lucha para acabar con el spam telefónico

Carrefour, expedientada en Buenos Aires por publicidad engañosa

FACUA reclama a Gobierno y CCAA que investiguen a quienes anuncian que no repercutirán la subida del IVA

"Nadie ha amenazado a nadie", dice el PP en el Congreso sobre el chantaje a FACUA

Ana Mato no dará explicaciones en el Congreso sobre la amenaza de ilegalización de FACUA

Consumidores en Acción, el diario digital de FACUA, alcanza los 1.000 números

El PP, incapaz de argumentar por qué es ilegal que FACUA critique los recortes y la subida del IVA

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos