FACUA informa
Boletín semanal número 201
02/09/2012
Lucha para acabar con el spam telefónico
Carrefour, expedientada en Buenos Aires por publicidad engañosa
FACUA reclama a Gobierno y CCAA que investiguen a quienes anuncian que no repercutirán la subida del IVA
"Nadie ha amenazado a nadie", dice el PP en el Congreso sobre el chantaje a FACUA
Ana Mato no dará explicaciones en el Congreso sobre la amenaza de ilegalización de FACUA
Consumidores en Acción, el diario digital de FACUA, alcanza los 1.000 números
El PP, incapaz de argumentar por qué es ilegal que FACUA critique los recortes y la subida del IVA
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