Ana Mato no dará explicaciones en el Congreso sobre la amenaza de ilegalización de FACUA
Los grupos socialista, izquierda plural y vasco habían reclamado su comparecencia. Miles de ciudadanos firman el manifiesto #somosfacua, por la libertad de expresión.
FACUA.org
España-28/08/2012
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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Ana Mato no dará explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el chantaje a FACUA-Consumidores en Acción.
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