Nuestras accionesChantaje sin precedentes en la historia de la democracia

Ana Mato no dará explicaciones en el Congreso sobre la amenaza de ilegalización de FACUA

Los grupos socialista, izquierda plural y vasco habían reclamado su comparecencia. Miles de ciudadanos firman el manifiesto #somosfacua, por la libertad de expresión.

FACUA.org
España-28/08/2012
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Ana Mato no dará explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el chantaje a FACUA-Consumidores en Acción.

El Gobierno ha rechazado este martes en la Diputación Permanente del Congreso la petición formulada por los grupos socialista, izqui

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