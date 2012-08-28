Nuestras accionesAna Mato no comparecerá

"Nadie ha amenazado a nadie", dice el PP en el Congreso sobre el chantaje a FACUA

Trinidad Jiménez (PSOE) denuncia una "actuación intimidatoria más propia de otras épocas". Emilio Olabarría (PNV) lee el manifiesto #somosfacua en el Congreso, que ya han firmado más de 5.000 ciudadanos.

FACUA.org
España-28/08/2012
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«No se ha amenazado a FACUA» y «no se ha dictado ningún acto o resolución alguna» contra ella, por lo que «no tiene ningún sentido» que comparezca la ministra, ha asegurado este martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputad

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