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El PP, incapaz de argumentar por qué es ilegal que FACUA critique los recortes y la subida del IVA

El portavoz de FACUA y la portavoz de Consumo del PP en el Senado debaten en 'SER Consumidor' sobre la amenaza de ilegalización de FACUA.

FACUA.org
España-26/08/2012
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Este domingo, el programa SER Consumidor, que conduce Jesús Soria en la Cadena SER, ha emitido el primer debate enttre el Partido Popular y FACUA-Consumidores en Acción sobre su amenaza de ilegalización por criticar la subida del IVA y los recortes e

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