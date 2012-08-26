El PP, incapaz de argumentar por qué es ilegal que FACUA critique los recortes y la subida del IVA
El portavoz de FACUA y la portavoz de Consumo del PP en el Senado debaten en 'SER Consumidor' sobre la amenaza de ilegalización de FACUA.
FACUA.org
España-26/08/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este domingo, el programa SER Consumidor, que conduce Jesús Soria en la Cadena SER, ha emitido el primer debate enttre el Partido Popular y FACUA-Consumidores en Acción sobre su amenaza de ilegalización por criticar la subida del IVA y los recortes e