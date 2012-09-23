FACUA informa

Boletín semanal número 204
23/09/2012

FACUA pide que se retiren del mercado licores con más de 20º de la República Checa

El Gobierno también recorta derechos a los inquilinos fomentando que vayan a la calle aunque cumplan con sus obligaciones

FACUA y el sindicato de pilotos Sepla se unen a favor de la seguridad aérea

Cajasur Seguros indemniza con más de 22.000 euros a una socia de FACUA tras denegarle la cobertura

FACUA alerta de la retirada de cuatro variedades de queso de la marca Goya por contaminación con listeria

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos