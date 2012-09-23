FACUA informa
Boletín semanal número 204
23/09/2012
FACUA pide que se retiren del mercado licores con más de 20º de la República Checa
El Gobierno también recorta derechos a los inquilinos fomentando que vayan a la calle aunque cumplan con sus obligaciones
FACUA y el sindicato de pilotos Sepla se unen a favor de la seguridad aérea
Cajasur Seguros indemniza con más de 22.000 euros a una socia de FACUA tras denegarle la cobertura
FACUA alerta de la retirada de cuatro variedades de queso de la marca Goya por contaminación con listeria
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