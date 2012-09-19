El Gobierno también recorta derechos a los inquilinos fomentando que vayan a la calle aunque cumplan con sus obligaciones
Con la cortina de humo de la agilización de los desahucios a los morosos, sin duda necesaria, el Gobierno deja desprotegidos a los inquilinos.
FACUA.org
España-19/09/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia la desequilibrada reforma de la legislación sobre alquileres, cuyo anteproyecto aprueba este viernes el Consejo de Ministros, que minimiza los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras.