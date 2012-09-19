FACUA y el sindicato de pilotos Sepla se unen a favor de la seguridad aérea
Profesionales y usuarios del transporte aéreo promoverán una interlocución directa con las autoridades para fomentar la seguridad operacional.
FACUA.org
España-19/09/2012
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