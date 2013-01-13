FACUA informa

Boletín semanal número 220
13/01/2013

Lucha contra las comisiones bancarias abusivas

FACUA alerta de que los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas encarecen la factura hasta un 11%

Fiscalía pide investigar si un grupo de taxistas controla el aeropuerto hispalense con amenazas y coacciones

Las telecos causan 1 de cada 3 denuncias en FACUA, en banca se duplican y las eléctricas suben al podio

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