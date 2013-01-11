FACUA alerta de que los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas encarecen la factura hasta un 11%
Destapa la publicidad engañosa del sector y las prácticas fraudulentas de sus comerciales, que acuden a los domicilios para ofrecer descuentos que no existen o están condicionados a la contratación de servicios adicionales.
FACUA.org
España-11/01/2013
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