Nuestras accionesLas mentiras de las eléctricas

FACUA alerta de que los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas encarecen la factura hasta un 11%

Destapa la publicidad engañosa del sector y las prácticas fraudulentas de sus comerciales, que acuden a los domicilios para ofrecer descuentos que no existen o están condicionados a la contratación de servicios adicionales.

FACUA.org
España-11/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que los supuestos descuentos que ofertan las compañías eléctricas en realidad encarecen la factura hasta un 11%.

En su informe Las mentiras de las eléctricas, FACUA destapa la publicidad engañosa del sector y las prácticas fraudulentas en las

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