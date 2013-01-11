Lucha contra las comisiones bancarias abusivas
Durante la crisis los bancos han aumentado el número de comisiones que cobran a sus clientes. Muchas de estas comisiones son abusivas.
FACUA.org
España-11/01/2013
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Durante la crisis los bancos han aumentado el número de comisiones que cobran a sus clientes. Muchas de estas comisiones son abusivas. Como los bancos que cobran comisiones que no están justificadas en ningún servicio solicitado ni aceptado expresamente por usuarios que no ma