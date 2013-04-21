FACUA informa

Boletín semanal número 234
21/04/2013

FACUA ve ofensivo el trato a las organizaciones de usuarios en el arbitraje sobre las preferentes

FACUA Huelva muestra su funcionamiento a las concejalas de Consumo y Participación Ciudadana

La campaña #luchacontralosabusos cumple un año con más de 100 artistas y periodistas unidos a FACUA

FACUA Jaén ofrece una sesión informativa sobre telecomunicaciones a la comunidad gitana

FACUA Huelva firma el Manifiesto por el tren Huelva - Zafra

FACUA reclama a las autoridades que no oculten las marcas que cometen fraudes alimentarios

Lucha contra las irregularidades en las conexiones a internet

FACUA denuncia los 15 principales abusos de las compañías en las conexiones a Internet

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