FACUA ve ofensivo el trato a las organizaciones de usuarios en el arbitraje sobre las preferentes
El Ejecutivo ha diseñado el sistema sin permitirles ni la más mínima participación. La representación de los usuarios en la comisión de seguimiento es una pantomima para utilizarlas como aval del sistema de cara a los afectados.
FACUA.org
España-18/04/2013
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