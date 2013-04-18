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FACUA ve ofensivo el trato a las organizaciones de usuarios en el arbitraje sobre las preferentes

El Ejecutivo ha diseñado el sistema sin permitirles ni la más mínima participación. La representación de los usuarios en la comisión de seguimiento es una pantomima para utilizarlas como aval del sistema de cara a los afectados.

FACUA.org
España-18/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera ofensivo el trato dado por el Gobierno a las organizaciones de usuarios en el diseño y puesta en marcha del procedimiento de arbitraje sobre las participaciones preferentes.

FACUA denuncia que el Ejecutivo ha tomado todas las decisiones

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