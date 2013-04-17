La campaña #luchacontralosabusos cumple un año con más de 100 artistas y periodistas unidos a FACUA
"Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos", advierten en una serie de vídeos en los que llaman a la movilización con FACUA.
FACUA.org
España-17/04/2013
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La iniciativa ‘Lucha contra los abusos’ cumple este 17 de abril su primer año con más de un centenar de artistas y periodistas unidos a FACUA-Consumidores en Acción llamando a la movlización frente a las agresiones que sufren los usuarios por parte de e