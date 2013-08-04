FACUA informa

Boletín semanal número 249
04/08/2013

FACUA Córdoba gestionará nueve Puntos de Información al Consumidor en la provincia

Andalucía pretende saldar con multas de 400.000 euros el fraude milmillonario de las cláusulas suelo

Una veintena de artistas andaluces protagoniza el vídeo conmemorativo del 30 aniversario de FACUA

Telecomunicaciones, banca y eléctricas, los sectores más denunciados por los consumidores gaditanos

FACUA Andalucía valora el diálogo abierto con la Junta para trabajar en el sector turístico

FACUA pide representación de los usuarios en la comisión de investigación de la tragedia de Santiago

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