FACUA informa
Boletín semanal número 249
04/08/2013
FACUA Córdoba gestionará nueve Puntos de Información al Consumidor en la provincia
Andalucía pretende saldar con multas de 400.000 euros el fraude milmillonario de las cláusulas suelo
Una veintena de artistas andaluces protagoniza el vídeo conmemorativo del 30 aniversario de FACUA
Telecomunicaciones, banca y eléctricas, los sectores más denunciados por los consumidores gaditanos
FACUA Andalucía valora el diálogo abierto con la Junta para trabajar en el sector turístico
FACUA pide representación de los usuarios en la comisión de investigación de la tragedia de Santiago
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