Telecomunicaciones, banca y eléctricas, los sectores más denunciados por los consumidores gaditanos
FACUA Cádiz presenta el balance estadístico de las consultas y reclamaciones atendidas durante el primer semestre del año.
FACUA.org
Cádiz-30/07/2013
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Los problemas con empresas de telecomunicaciones continúan encabezando los problemas de los consumidores de la provincia de Cádiz, atendiendo a los datos que ofrece la estadística de las reclamaciones atendidas por FACUA Cádiz durante el primer semestre del a&nti