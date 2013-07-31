Andalucía pretende saldar con multas de 400.000 euros el fraude milmillonario de las cláusulas suelo
FACUA lamenta que la Secretaría General de Consumo no tenga previsto aplicar sanciones proporcionales a los beneficios obtenidos ilegalmente por la banca, tal y como recoge la legislación andaluza.
FACUA.org
Andalucía-31/07/2013
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El expediente se ha iniciado como consecuencia de las denuncias contra una veintena de bancos presentadas por FACUA Andalucía en marzo y abril. | Foto: FACUA/Uwe Strasser (CC BY 2.0)
FACUA Andalucía considera lamentable que la Secretaría General de Consumo de la Junta pretenda saldar con multas de un máximo de 400.000 euros el fraude de miles de millones perpetrado por la banca con las cláusulas suelo.
Como consecuencia de las denuncias cont