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FACUA Andalucía valora el diálogo abierto con la Junta para trabajar en el sector turístico

La asociación ha firmado, junto con Al-Ándalus y UCA, un acuerdo con la Consejería de Turismo y Comercio por la excelencia de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-29/07/2013
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FACUA Andalucía muestra su satisfacción tras el acuerdo firmado con la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía junto a las asociaciones de usuarios Al-Ándalus y UCA-UCE.

En la firma han estado presentes el consejero de Turismo y Comercio

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