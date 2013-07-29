FACUA Andalucía valora el diálogo abierto con la Junta para trabajar en el sector turístico
La asociación ha firmado, junto con Al-Ándalus y UCA, un acuerdo con la Consejería de Turismo y Comercio por la excelencia de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-29/07/2013
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De izquierda a derecha, la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz; el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez; y la presidenta de Al-Andalus, Mª de los Ángeles Rebollo.
FACUA Andalucía muestra su satisfacción tras el acuerdo firmado con la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía junto a las asociaciones de usuarios Al-Ándalus y UCA-UCE.
En la firma han estado presentes el consejero de Turismo y Comercio