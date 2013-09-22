FACUA informa

Boletín semanal número 256
22/09/2013

FACUA alerta del ataque de Sanidad a enfermos graves con el copago del 10% de fármacos hospitalarios

FACUA afirma que Gallardón no dice la verdad sobre las tasas

FACUA detecta diferencias de hasta el 246% en las tarifas de los autobuses urbanos de 39 ciudades

FACUA Madrid alerta de la deficiencia en la limpieza de los centros de salud tras los recortes

Colectivos sociales piden al Ayuntamiento de Cádiz que acepte el plan de carriles bici de la Junta

FACUA detecta diferencias de hasta el 87% en el precio del brik de leche entera

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