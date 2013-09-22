FACUA informa
Boletín semanal número 256
22/09/2013
FACUA alerta del ataque de Sanidad a enfermos graves con el copago del 10% de fármacos hospitalarios
FACUA afirma que Gallardón no dice la verdad sobre las tasas
FACUA detecta diferencias de hasta el 246% en las tarifas de los autobuses urbanos de 39 ciudades
FACUA Madrid alerta de la deficiencia en la limpieza de los centros de salud tras los recortes
Colectivos sociales piden al Ayuntamiento de Cádiz que acepte el plan de carriles bici de la Junta
FACUA detecta diferencias de hasta el 87% en el precio del brik de leche entera
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