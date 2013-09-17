Colectivos sociales piden al Ayuntamiento de Cádiz que acepte el plan de carriles bici de la Junta
La propuesta supondría la implantación de 16 kilómetros de vías ciclistas en la ciudad.
FACUA.org
Cádiz-17/09/2013
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