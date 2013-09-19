FACUA detecta diferencias de hasta el 246% en las tarifas de los autobuses urbanos de 39 ciudades
Viajar en autobús cuesta una media de 0,77 euros si se utiliza una tarjeta recargable con trasbordo y 1,21 euros, un 57,1% más, con el billete univiaje.
FACUA.org
España-19/09/2013
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