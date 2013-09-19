FACUA afirma que Gallardón no dice la verdad sobre las tasas
La asociación advierte que aún ganando el juicio las tasas no se devuelven, lo que crea un efecto disuasorio para el acceso a la Justicia de los ciudadanos que no puedan pagarlas.
FACUA.org
España-19/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la aplicación de las tasas judiciales situaría a los usuarios en una situación de indefensión judicial debido a que muchos no podrían acceder a la Justicia al no poder hacer frente a los gastos.
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