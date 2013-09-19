Nuestras accionesEl ministro insiste en su devolución si se gana

FACUA afirma que Gallardón no dice la verdad sobre las tasas

La asociación advierte que aún ganando el juicio las tasas no se devuelven, lo que crea un efecto disuasorio para el acceso a la Justicia de los ciudadanos que no puedan pagarlas.

FACUA.org
España-19/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la aplicación de las tasas judiciales situaría a los usuarios en una situación de indefensión judicial debido a que muchos no podrían acceder a la Justicia al no poder hacer frente a los gastos.

Asimismo, l

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos