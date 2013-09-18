FACUA Madrid alerta de la deficiencia en la limpieza de los centros de salud tras los recortes
La asociación insta a la Consejería de Sanidad a que solvente esta situación que perjudica gravemente a los usuarios de la sanidad pública madrileña.
FACUA.org
Madrid-18/09/2013
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FACUA Madrid alerta de la deficiencia en la limpieza de los centros de salud y el grave déficit en el mantenimiento de los centros de la región tras los recortes que viene sufriendo este servicio tras su externalización.
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