Nuestras accionesEn centros como El Naranjo de Fuenlabrada, Santa Mónica de Rivas o San Fermín de la capital

FACUA Madrid alerta de la deficiencia en la limpieza de los centros de salud tras los recortes

La asociación insta a la Consejería de Sanidad a que solvente esta situación que perjudica gravemente a los usuarios de la sanidad pública madrileña.

FACUA.org
Madrid-18/09/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid alerta de la deficiencia en la limpieza de los centros de salud y el grave déficit en el mantenimiento de los centros de la región tras los recortes que viene sufriendo este servicio tras su externalización.

Los usuarios han podido encontrarse en los &uacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos